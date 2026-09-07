[WYKOP EFEKT] Złodzieje okradli zbiórkę OSP Żabce na wóz strażacki.
Założyliśmy oficjalne konto, bo ktoś zniszczył pojemniki z naszej "Operacji 4 Miliony" w Międzyrzecu Podlaskim. Zbieramy butelki i puszki na wóz. Złodzieje nagrali się na kamerach, policja działa, a media już o tym piszą. Prosimy o pomoc w nagłośnieniu!osp-zabce
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Komentarze (55)
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Na wstępie bijemy się w pierś – tak, jesteśmy tu nowym kontem (klasyczna zielonka!), ale sytuacja z minionego weekendu zmusiła nas do założenia oficjalnego profilu naszej jednostki.
Jakiś czas temu, dzięki znalezisku wrzucanemu z prywatnego konta naszego druha (@grzesiekj2), usłyszeliście o "Operacji 4 Miliony". Akcja trafiła wtedy na stronę główną, za co jeszcze raz ogromnie dziękujemy! Dla przypomnienia: zamiast wyciągać rękę po dotacje, zakasaliśmy rękawy i zbieramy 4 mln butelek PET oraz
@osp-zabce: O kur*a! Blok Ekipa xD
A tak serio, życzę złapania tych odpadów społecznych.
Tylko mam jedno ale... Dlaczego sprawcy są zablurowani?