Cześć Wykopowicze!

Na wstępie bijemy się w pierś – tak, jesteśmy tu nowym kontem (klasyczna zielonka!), ale sytuacja z minionego weekendu zmusiła nas do założenia oficjalnego profilu naszej jednostki.

Jakiś czas temu, dzięki znalezisku wrzucanemu z prywatnego konta naszego druha (@grzesiekj2), usłyszeliście o "Operacji 4 Miliony". Akcja trafiła wtedy na stronę główną, za co jeszcze raz ogromnie dziękujemy! Dla przypomnienia: zamiast wyciągać rękę po dotacje, zakasaliśmy rękawy i zbieramy 4 mln butelek PET oraz Pokaż całość