Dla nich życie człowieka to tylko jedna cyferka.

Dopóki cos sie nie zrobi medialną aferą to hulaj dusza piekła nie ma, g---o robią dla innych, psycholog w pracy im wmówi że nic nie jest ich winą, ot, statystyka, zrządzenie losu.

Nie wszyscy oczywiście ale taki jest trend w tych wszelkich służbach pomocowych które żyją za nasze pieniądze i są powołane by nam pomagać. Mają w poważaniu zmarłych z ich zaniedbania oraz ich Pokaż całość