Natalia zmarła przez ich lenistwo.Ruszył proces policjantów z Andrychowa
14-letnia Natalia 28 listopada 2023 r. wyszła rano do szkoły przy siarczystym mrozie. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje i widzi podwójnie. Potem już nie odbierała. Policjanci nie chcieli zlokalizować jej telefonu ani zająć się poszukiwanami.Sabr
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Komentarze (29)
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@barman84: skoro można zlokalizować co do 10 metrów kosztem papierologii, to po ki diabeł bawić się w jakieś zgadywanki?
Jeden dostał naganę, drugi reprymendę a trzeci odszedł na emeryturę więc umorzyli. Czwarty uniewinniony.
@Hahaharry: ¯\(ツ)/¯
Dopóki cos sie nie zrobi medialną aferą to hulaj dusza piekła nie ma, g---o robią dla innych, psycholog w pracy im wmówi że nic nie jest ich winą, ot, statystyka, zrządzenie losu.
Nie wszyscy oczywiście ale taki jest trend w tych wszelkich służbach pomocowych które żyją za nasze pieniądze i są powołane by nam pomagać. Mają w poważaniu zmarłych z ich zaniedbania oraz ich
Policja ma tez tzw. "Skanery", ktore umożliwiają namierzanie telefonu z dokładnością praktycznie do metrów, ale sa one na wyposażeniu komend wojewódzkich i specjalistycznych
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Lenie, nauczone bezkarności.