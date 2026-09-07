ChatGPT rozbił w Kenii cały biznes pisania prac za studentów
W Nairobi ChatGPT niemal z dnia na dzień zniszczył branżę ghostwritingu akademickiego, która dawała pracę około 40 tysiącom osób. Autorzy zarabiający po 40-70 dolarów za pracę zaliczeniową stracili klientów, gdy studenci przerzucili się na darmową sztuczną inteligencję.real_scoria
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Komentarze (36)
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Dobrze że wcześniej miało 😆
Fantastyczne osiągnięcie Kenijskiej gospodarki, wiele osób traci czas, aby napisać nieprzydatne prace dzięki którym inne osoby dostają papierek potwierdzający umiejętności których nie mają. Brawo!
Afryka nie dogoni Europy, to my musimy cofnąć się do Afryki. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mogą zostać polskimi lekarzami ( ͡° ͜ʖ ͡°)
ba, nawet jakieś autonomiczne taksówki w usa są obsługiwane z indonezji