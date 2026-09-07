Australia zmusi Meta i TikTok do wyłączenia algorytmów na życzenie
Rząd Australii szykuje przepisy zobowiązujące platformy społecznościowe do umożliwienia użytkownikom wyłączenia algorytmicznych rekomendacji treści. Firmy mają też ograniczać szkodliwe materiały, a za brak zgodności z prawem grożą kary do 100 milionów dolarów australijskich.real_scoria
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Komentarze (18)
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1. Australia ma u siebie Amerykańskich żołnierzy: https://www.operationmilitarykids.org/us-military-bases-in-australia/
2. Australia wydaje dziesiątki, jak nie setki miliardów dolarów na militarne zakupy w USA: https://www.asianmilitaryreview.com/2025/06/australian-defence-programmes/
@SmugglerFan: a czemu takie prawo jest "normalne"? Ot prawo sobie wymyślili i już. Rządzą to mogą wprowadzać. Potem ktoś inny będzie rządził to może sobie zmieni, może nie. Nie trzeba tego motywować jakąś "normalnością". No i wcale nie wiem czy to normalne - imo nie. Normalne jest to, że jak lubię samochody to mi się wyświetlają samochody, a nie bizuteria.