TLDR

Win wygral tylko (o wlos) w cyberbonku ale przy mnogosci sterownikow, silnikow itp to w sumie najmniej miarodajny test i w granicy bledu, pewnie ktos chcial znalezc "cokolwiek" gdzie windows nie bedzie do d--y, ale jak chodzi o graczy to nie oszukujmy sie, nie wydajnosc sprawia ze sie nie przesiadaja



z drugiej strony "idle ram usage" - bardziej ciekawi co on tam trzyma i czy to zwolni jak odpale tego cyberbonka Pokaż całość