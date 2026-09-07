Testy pokazały, gdzie Windows 11 przegrywa z Linuksem
Niezależne testy laboratoryjne na tym samym sprzęcie pokazały, że Fedora zużywa mniej pamięci, szybciej rozpakowuje pliki i lepiej radzi sobie z narzędziami deweloperskimi niż Windows 11. Microsoft przyznaje problemy z wydajnością i obiecuje poprawki.real_scoria
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Komentarze (53)
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Win wygral tylko (o wlos) w cyberbonku ale przy mnogosci sterownikow, silnikow itp to w sumie najmniej miarodajny test i w granicy bledu, pewnie ktos chcial znalezc "cokolwiek" gdzie windows nie bedzie do d--y, ale jak chodzi o graczy to nie oszukujmy sie, nie wydajnosc sprawia ze sie nie przesiadaja
z drugiej strony "idle ram usage" - bardziej ciekawi co on tam trzyma i czy to zwolni jak odpale tego cyberbonka
W rzeczywistości nic nie zrobią bo by musieli wywalić szpiegowanie i EJ AJ by windows mógł wydajnością konkurować z linuksem.
A nie po to microsoft pchał to na siłe by teraz się tego pozbyć.
Tl;dr:
BTW: Jakość działania tego programu, to jedyny powód, który mnie jeszcze trzyma na M$. Z grami w ogóle nie mam problemu na Linuxie.
to chyba zamyka temat który system lepiej utylizuje zasoby systemowe ( ͡° ͜ʖ ͡°)
to że Windows ma mniej wydajny idle (bo
Po czym pytasz ludzi czemu nie ubuntu, to pierwsza odpowiedź jest "j----y w dupe snap!"
Linux jest fajny w dwóch przypadkach:
- Kiedy stawiasz serwer i nie chcesz wbijać do niego po RDP na ociężałe środowisko, tylko mieć zgrabny headless, gdzie szybciej go zautomatyzujesz jak tylko będziesz mieć wjazd po ssh
- Kiedy twoimi jedynymi czynnościami na komputerze są: odpalenie przeglądarki LUB walenie konia do neofetch i