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Najlepsze w tym wszystkim jest spuszczanie się Europejczyków nad ASML. Nie robią sami masowo elektroniki u siebie. Mają tego jednego integratora który składa maszyny z części produkowanych po całym świecie.Jak to skopiują Chińczycy, choćby dla wyższych procesów technologicznych, niekoniecznie dla najmniejszego to co w europie zostanie? VW jakoś ostatnio nie ma szczęścia (Może produkcja drukowanych kartek z bzdurami w Brukseli?