Chiny okradły Samsunga i budują imperium pamięci RAM
Chińska firma CXMT z rządowym wsparciem 1,9 mld dolarów zbudowała potęgę na rynku RAM, korzystając z 620 skradzionych etapów produkcji DRAM Samsunga. Koreański gigant stracił już około 40 miliardów dolarów, a udział CXMT w rynku wzrósł z 4 do 10 procent w rok.real_scoria
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Komentarze (99)
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Tam to Samsung nawet deski klozetowej produkuje xD
Ciekawe kiedy to odczujemy na rynku.
Najlepsze w tym wszystkim jest spuszczanie się Europejczyków nad ASML. Nie robią sami masowo elektroniki u siebie. Mają tego jednego integratora który składa maszyny z części produkowanych po całym świecie.
Jak to skopiują Chińczycy, choćby dla wyższych procesów technologicznych, niekoniecznie dla najmniejszego to co w europie zostanie? VW jakoś ostatnio nie ma szczęścia ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Może produkcja drukowanych kartek z bzdurami w Brukseli?
A co zostanie - NXP, Philips, Siemens, ST (...) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@fervi: zarabiali znacznie mniej nominalnie, ale przecież to tylko potwierdza to co pisze, wartość złotówki spada
włącz myślenie byczku
No tak to wyglada niestety
https://www.tomshardware.com/tech-industry/samsungs-chip-division-expects-to-out-earn-its-entire-40-year-history-in-2026
Pamięci brakuje, zamówienia zrobione na lata, a tu taki z d--y artykuł, że Chiny ukradły samsungowi 40 mld ...
A