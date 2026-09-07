Rzym prześwietla "pliki Epsteina". Włoska prokuratura żąda akt od USA!
Afera Jeffreya Epsteina oficjalnie trafia na biurka włoskich śledczych. Prokuratura w Rzymie wszczęła dochodzenie w sprawie przestępstw seksualnych po zawiadomieniu złożonym przez organizację Differenza Donna. Bada powiązania miliardera z lokalnymi elitami i żąda od USA wglądu w utajnione dotąd aktaTired_
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Komentarze (11)
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@Del: Tu chodzi o jakieś konkretne zbrodnie nie ogół "współpracy". Świat lubi takie "oczywiste" sensacje.
Byłaby wtedy szansa zobaczyć pełną listę polityków i fundacji, które coś dostały.