Dermatolog: tatuaże nie są zdrowe, nie warto ich sobie robić
Z perspektywy zdrowia nie warto robić sobie tatuaży uważa dermatolog Maciej Pastuszczak ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Podkreśla m.in. potencjalną rakotwórczość części składników tuszów i wzrost ryzyka procesów chorobotwórczych.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 215
- Odpowiedz
Komentarze (215)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
A potem ten cały syf ląduje w węzłach chłonnych.
ale kim ty w ogóle jesteś, żeby brać pod uwagę co masz do powiedzenia?
jak przyznać że masz tatuaże, nie mówiąc że masz tatuaże ( ͡° ͜ʖ ͡°)