Celowe zakłócenia nawigacji satelitarnej w Polsce. Skala rośnie
Dane pomiarowe ze stacji monitorującej Instytutu Łączności-PIB w Gdańsku wskazują na systematyczny i drastyczny wzrost skali celowych zakłóceń sygnałów nawigacji satelitarnej w rejonie Trójmiasta od początku 2026 roku.murison
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Komentarze (54)
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Pobranie mapy w trybie offline zaoszczędza jedynie transfer danych komórkowych. Nie ma to nic wspólnego z odbiorem sygnału GPS
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https://gpsjam.org
https://wingbits.com/gps-jamming
Autor pewnie o tym nie wspomniał bo założył, że to oczywiste, ale zetki mogą się pogubić rzeczywiście.
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ekhem, tzn. zabłąkany ukraiński dron przypadkiem by wleciał w to ustrojstwo w Kralovecu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czym to się objawia - brak nawigacji w aucie, telefonie, dron nie poleci, czy coś jeszcze?
Kiedyś miałem taki przypadek, że jakiś spooffing sie wydarzył bo jechałem S'ką 110kmh z Gdyni do Gdańska i nagle "przeniosło" mnie centralnie w okolice portu w Primorsku xD kolega utopił drona w zatoce xD
Inna historia jest taka, że auta flotowe według systemów jeździły z prędkościami 200kmh po mieście xD
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