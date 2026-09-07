Mercedes 190 udowadnia że żyjemy w czasach gównianych samochodów
Ładnie wyjaśniony proces gównowacenia oraz subskrypcji na samochód.Buckshot_00
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Ładnie wyjaśniony proces gównowacenia oraz subskrypcji na samochód.Buckshot_00
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Komentarze (149)
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A kluczem do rozwiązania tej zagadki jest po prostu błąd przeżywalności - spośród milionów samochodów sprzed 40 lat które się zużyły, zepsuły czy zardzewiały przetrwała garstka tych co miały szczęście i ta garstka ma teraz świadczyć jak to
@SzubiDubiDu:
Polski Youtube to w 70% kopiuj wklej, Jest sporo kanałó odkrywczych ale w większości ksero z kanałów angielskojęzycznych.
Jezdze dieslem z 1990r i dajcie mi spokoj z ta j----ą prawdziwa motoryzacja z dusza. Jako 2-3 auto zeby se popyrkac to spoko, ale na pewno nie na co dzien albo na trasy poza powiat
Wyścigi z tirami ale za to pali 21/100 xD
@Ranger: no jak nie jak tak, i to nawet wóz tego samego autora
https://www.youtube.com/watch?v=KbgdVvR2hT4
Oczywiscie jak rasowy czubek za mlodu jezdzilem na codzien 3 lata UAZem 3151 xD
- kupno klitki na kredyt na 30 lat i oddawanie bankowymi więcej niż połowy wypłaty jest ok
- kupno samochodu za 150k,zwykłego kombi, to coś normalnego
- jedzenie żywności napakowane syfem jest w porządku, baaa to ci którzy nie lądują ulepszaczy w żywność pisz na tym na opakowaniach jako o zalecie, podczas gdy to ci, którzy nas trują powinni miec obowiązek wypisywania
2. W tamtych czasach pełno było nietrwałych, słabych samochodów które poznikały i dziś sie nie da znaleźć
w latach 90 w PL super popularne były opelki Vectra, popularne były peżoty 406 (jedne z ładniejszych sedanów z tamtych czasów), punciaki czy sejaki, a znajdźcie dziś gdziekolwiek egzemplarze tych modeli
sporo mesiów sie ostało, ale
Ludzie którzy dzisiaj piszą takie wysrywy w latach 90 w najlepszym wypadku jeździli cinquecento, a zapewne rowerem lub komunikacja miejska
Analogiczne porównanie do dzisiejszych czasow: zamiast Omody możecie kupić Rolls-Royce, też będzie super wykonany
Chyba nie wiecie jakie gowna wtedy jeździły. Kupcie sobie teraz RR i też będziecie mogli się chwalić jakością wykonania przez następne 40 lat.