To jest ten sam człowiek, co się śmieje z Dacii która ma po prostu jeździć, chwali Tipo swojego ojca z taryfy i jednocześnie przy wychwalaniu starego Merca skupowałby wszystkie Polonezy i Duże Fiaty.... i który jednocześnie do dziś się chełpi jak to zyebał w recce Balerona, bo dzięki temu zaistniał na YT... i który wcale nie pogardzi elektrykiem, o ile mu taki dadzą do testów. Sponsor nawet mu zapłacił żeby wylizał te Pokaż całość