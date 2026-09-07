Hakerzy ujawnili 5,8 terabajta danych skradzionych z Berlina
Grupa ransomware Rhysida opublikowała w sieci niemal 1,44 miliona plików wykradzionych z instytucji miejskich Berlina, po tym jak władze odmówiły zapłacenia okupu w wysokości 30 bitcoinów. Wśród ujawnionych danych znalazły się informacje o wodociągach, elektrowniach i Bundeswehrze.real_scoria
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Komentarze (11)
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chociaż po co, skoro dane połowy dorosłych Polaków już wyciekły z mydr
@Jare_K: łał ależ tajne, wrażliwe dane!!!
na którą już nie ma szczepionki, raczej.
ps. a nie, sry, było lekarstwo, warte ok 2,5mln dolarów.