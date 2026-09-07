Telewizory LG nagrywały dźwięk nawet przy wyłączonym ekranie
Śledztwo kanału Gamers Nexus wykazało, że telewizory LG OLED skanują domową sieć w poszukiwaniu telefonów i innych urządzeń, a wbudowany mikrofon rejestruje dźwięk nawet przy wyłączonym ekranie. Zebrane dane trafiają do działu reklamowego LG, śledzącego w ten sposób miliony urządzeń.real_scoria
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Komentarze (73)
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@moreez: Zastanow sie 2 razy - przy LG przynajmniej masz udowodnione ze jak nie wyrazisz zgody to nie nagrywa.
@moreez: czyli wybierzesz producenta który cię nagrywa ale o tym nie wiesz?
@xpear:
@Krupier: Ale od Androida 12 masz wskaźnik kiedy mikrofon jest używany. Dodatkowo przecież wprowadzono ustawienia gdzie możesz odebrać uprawnienia do mikrofonu w tle. A dla największych paranoików zostaje przecież GrapheneOS ¯\(ツ)/¯
Tymczasem ty, robalu, nie możesz nagrywać własnych rozmów telefonicznych.