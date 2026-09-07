A potem się śmieją z ludzi, i nazywają ich foliarzami jak ludzie mówia : "Mój telefon mnie podsłuchuje, bo jak o czymś gadam to potem mi wyskakuja reklamy tego o czym rozmawiałem". Pamietam jak z kumpla w robcie sie śmialismy, jak twierdzil ze go chyba telefon podsluchuje, bo mu reklamy wyskakkuja tego o czym rozmawial.