No cóż, normalnie powiedziałbym, że jest to czas by zamknąć granice na migracje zarobkową na jakiś rok, przejrzeć wszystko przeanalizować jak się sprawy mają, przefiltrować tych, którzy zostali tu nielegalnie i ich odesłać. Ale skoro oda lat wybierani są do parlamentu ludzie z opcji POPiS, Lewica, Razem, PSL czy PL2050 to co się dziwić.

Można to zatrzymać zatrzymując natychmiast wydawanie nowych wiz dla zagranicznych pracowników, ale jak głosujecie tak macie.