Wzrost bezrobocia w sierpniu. Ponad 900 tys. osób nie ma pracy
MRPiPS podało, że szacowana stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,9 proc. wobec 5,8 proc. w lipcu. Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy przekroczyła 900 tys.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (55)
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Można to zatrzymać zatrzymując natychmiast wydawanie nowych wiz dla zagranicznych pracowników, ale jak głosujecie tak macie.
@chciwykrasnolud: Powtórzę, wydawanie nowych wiz pracowniczych na jakiś okres, na przykład pół roku lub rok.
Bezrobocie jest ewidentnie za duże. Wzrost PKB nie jest jedynym wyznacznikiem rozwoju. Sam wzrost PKB Polski nie przekłada się jak widać na wzrost zatrudnienia ale i dobrobytu wszystkich obywateli. Natomiast ściąganie robotników zagranicznych na pewno pomaga międzynarodowym korporacjom, które w dodatku omijają polski system podatkowy a problemy i koszty przerzucają na
Co do poziomu, to naturalnym poziomem jest około 3%, co świadczy de facto o braku bezrobocia. Kolejnym krokiem jest robotyzacja i unowocześnianie linii produkcyjnych. Migracja jest na samym końcu potrzeb w sytuacji obecnego bezrobocia.
@Adihal: Albo tych co siedzą na "sezonowych" pracach zagranicą
- ludzie nie mają kasy, kupują mniej wszystkiego.
- handel, usługi, mają mniejszą sprzedaż, mniej zamawiają, podnoszą ceny, mniej zatrudniają.
- produkcja, logistyka/magazyny - mniej zamówień, mniej potrzebnych ludzi + kompensacja imigrantami, jednocześnie z cen B2B nie schodzą.
- korpo i biura, idą w outsourcing, pewnie swój udział ma w tym AI.
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@kukurydzapomidor: Tutaj to raczej też kwestia tego, że ludziom i firmom o------o z cenami, w ciągu ostatnich 5-6 lat u mnie np. fryzjer 300% w górę, żłobek 140%, jakieś zajęcia dla dzieci drożeją 20-30% co roku, k---a głupia puszka pepsi kosztuję 2,5 raza więcej, o cenach w gastro nie wspomnę.
Ja często rezygnuje z niektórych rzeczy/usług, nawet nie to, że mnie nie stać,
Najlepszy czas gospodarki po 2000 przejedzony na 500+, 14ki, pompowanie hajsu w nierentowne kopalnie itp
Gdyby nie pandemia, ktora obnazyla jak bardzo nie radza sobie w rządzeniu, mieli by 3 kadencje.
the future is now..
Sprowadzanie taniej siły roboczej z krajow 3 swiata przynosi swoje owoce plus zamykanie sie małych średnich firm.
Realnie ok kilku procent ludzi nie pracuje bo nie chce.
Przy braku taniej siły roboczej place musiały by wzrosnąć żeby ktoś przyszedł pracować a tak mamy jazdę na minimalnej zaraz bedzie idziki zachód jak w latach 90 -00