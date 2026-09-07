Wybuch granatnika w komendzie. Były szef policji na ławie oskarżonych
W poniedziałek w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o posiadanie granatnika przeciwpancernego oraz doprowadzenie do jego wystrzału w grudniu 2022 roku.Gandalf_bialy
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Komentarze (80)
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Wolska w pigulce
Tak naprawdę strzelał tym co na zdjęciu, czyli głowica granatnika 90mm, taki nowocześniejszy RPG strzelany z tuby, a nie na jako nakładka na wyrzutnię jak u ruskich.
PS. Jakby my dali minę przeciwpancerną i powiedzieli że to przycisk do papieru, to też by pewnie po niej skakał.
@apo: gdyby to przez okno wyleciało zamiast w podłoge to budynek naprzeciwko cały by wyleciał w powietrze i nie skonczyłoby sie dziurą w podłodze
Przez takich typów jak Ty ten kraj ostatecznie upadnie
A tak... to zajmą się tym na poważnie.