W Indiach 22 grosze za kWh, w Chinach 29 groszy, w Polsce ponad złotówka
Polska ma trzeci najdroższy prąd w Unii, a Dolna Odra wyłączyła ostatnie bloki węglowezweryfikujkonto
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Polska ma trzeci najdroższy prąd w Unii, a Dolna Odra wyłączyła ostatnie bloki węglowezweryfikujkonto
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Komentarze (127)
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@zosiaa: może w wartościach bezwzględnych... bo po uwzględnieniu siły nabywczej zdecydowanie
Poza tym nie zapominajmy, że nadal większość mieszkańców takich np. Indii żyje za parę - paręnaście dolarów dziennie, w Chinach jest lepiej, ale Polska ogólnie już jest krajem rozwiniętym (tj. bogatą gospodarką na tle reszty świata) i u nas nie ma
Może porównajcie się jeszcze do kraju gdzie są stopnie zasilania w użyciu a słupy wysokiego napięcia robią z bambusa i trytytek
@nagi720317: I co to zmienia? Takiego węgla mamy na ~25 lat i to przy założeniu, że go nie używamy tak dużo jak kamiennego
I jakbyśmy wyrzucali śmieci do rzek tak jak w Indiach to dopiero mielibyśmy wszystko tanio ;)