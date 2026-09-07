Nie kumam jaki sens ma prównanie cen czegokolwiek w Indiach do Europy jak tam połwa popopulacji ma dziurę w ziemi zamiast tolatety? Miesieczny koszt energii to nawet nie jest 1% moich dochdów a przcietny hindus gdyby musiał zapłacić za podobną ilość energi, ktorą zużywam to niewiele by mu na życie zostało. Nawet licząc po tej indyjskiej stawce 22 grosze.