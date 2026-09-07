Koniec taniochy z Temu, Shein i Aliexpress. Idzie kolejna opłata.
Od 1 listopada 2026 r. wejdzie obowiązek stosowania kodów PID z danymi importera. Ma to ułatwić wykrywanie niebezpiecznych towarów spoza UE oraz identyfikację tanich paczek, do których doliczana będzie opłata 2 euro.Chrumkacz_Bozy59
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Komentarze (57)
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@xUnf: no tak średnio, bo opłata jest dodawana tylko do pojedyńczej pozycji z faktury. Czyli jeśli kupisz 1 koszulkę to dopłacisz dokładnie tyle samo nowej opłaty jakbyś kupił 1000 koszulek. Sprawa się zmienia kiedy kupujesz np. 10 koszulek w różnych kolorach- wtedy już są