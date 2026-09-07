Dyspozytor nie wysłał karetki, kazał połknąć No-Spę Max.
Aż strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdybym nie zadzwoniła ponownie na numer 112 i nie nalegała na wysłanie karetki.mkorsov
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Aż strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdybym nie zadzwoniła ponownie na numer 112 i nie nalegała na wysłanie karetki.mkorsov
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Komentarze (38)
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Tak więc trzeba reformować i usuwać patologie.
A co ma być?
Artykuł jest o wzywaniu karetki. Ty opisałeś swoje doznania ja opisałem swoje.
Dobrze, że nie skasował 500zl za konsultację ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czego nie rozumiesz robaku