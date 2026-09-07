Szpital wykazywał 74 proc. angioplastyk jako ostre. NFZ rusza z kontrolą
Byli pacjenci powiedzieli Zero.pl, że w wypisach znaleźli ostry zawał, choć dwaj niezależni kardiolodzy nie znaleźli jego śladów w badaniach. NFZ stwierdził "istotne odchylenia statystyczne"; szpital kwestionuje dane.Palinek
- #
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
@pan_Ropuch:
Ufff, nie wiedziałbym tego nie czytając nagłówku linkowanego artykułu, dobrze że to wyjaśniłeś :)
Kto zapłaci za karę dla szpitala?
Jeśli wykonujemy zawód i mamy dokładne badania to podpisujemy się że nie mamy określonych chorób.
Idziesz do PMP, mówisz że miałeś złamaną rękę a potem masz wypadek w pracy, szukanie dziury w całym, i nagle się okazuje że zataiłeś jakieś leczenie szpitalne