Rozjaśnię wam problem- TEN SAM ZABIEG (koronarografia) jest różnie wyceniany jeżeli jest wykonywany w ostrym zawale na ostro i przy niestabilnej dławicy na spokojnie ... dlatego szpital lubi naciągnąć procedury aby zyskać większą kasę, dla lekarza i pacjenta jest to zupełnie obojętne, a pomiędzy definicją ostrego zabiegu i planowego granica nie jest 0/1 tylko płynna (tutaj wymagana wiedza medyczna), stąd kontrola będzie miała trudno wykazać nieprawidłowości.