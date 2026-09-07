Szpiegują zawsze i wszędzie, nawet jak są odpięte od sieci. Robią transkrypcje rozmów do tekstu, przesyłają na serwery LG jak tylko na chwilę uzyskają połączenie z siecią. Można je zhakować i dobrać się do tych danych. Inne marki też tak robią - wymieniony np. Samsung.
Szpiegujące telewizory LG - Gamers Nexus wydało pełny materiał ze śledztwa (2h)
Wygląda na to, że szpiegują zawsze i wszędzie, nawet jak są odpięte od sieci. Robią transkrypcje rozmów do tekstu, przesyłają na serwery LG jak tylko na chwilę uzyskają połączenie z siecią. Można je zhakować i dobrać się do tych danych. Inni prawdopodobnie też tak robią - wspomniany np. Samsung.Mistral7
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Komentarze (115)
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@Sark: W Brukseli jest kilkanście tysięcy organizacji lobbingowych i ok 50 tys lobbystów, już korpo wynajmą parę agencji które "przekonają" urzędników że nic się nie stało.
Juz widzę jak w drogich samochodach czy smartfonach wyłączają wszelkie tego typu mechanizmy ( ͡º ͜ʖ͡º)
Coś w tym jest, kiedyś starszych zachęcałem do technologii. Teraz jak pytają o zdanie to odpowiadam, a na cholerę ci to? xD
albo kiedyś mówiłem rodzicom: spoko, możecie klikać, nic strasznego się nie stanie. Teraz im mówię: nic nie klikać, żadnych linków, żadnych maili, żadnego sklepu play , NIC. xD
Natomiast nawet po takim problemie, LG powie - jest nam przykro, postaramy się być lepsi w przyszłości.
Zrobią agresywne ceny na swoje produkty aby odzyskać zaufanie*.
I cyk - po problemie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jak dostaną parę milionów kary to zapłacą i będą robić to samo dalej.
Ponadto może łączyć się z innymi urządzeniami nawet bez neta, więc nietrudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym twój odłączony od neta telewizor łączy się z telewizorem sąsiadów, który już do neta podłączony jest.
@przypadkowy_bohater: Ale... po co?