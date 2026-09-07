Czy ktoś poleci jakis telewizor z dobrym obrazem (nie petarda bo nie mam na to kasy) I z androidem ktory jednoczesnie na pewno nie słucha? Czy to jest jak z tym "wykonujemy szybko, tanio i dobrze ale tylko dwie opcje na raz" i po prostu telewizory z androidem czy w ogóle możliwością podłączenia do internetu z zasady szpiegują?