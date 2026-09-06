Szybka akcja policji w sprawie ulicznej awantury. Czas reakcji na 4+
Policja natychmiast zareagowała na sygnał o tym zdarzeniu. Mężczyzna pochodzący z innej szerokości geograficznej ponadnormatywnie głośno wypowiadał się na ulicy do kobiety. Trzymał również w ręku słupek, który w pewnej chwili trzymał przerzucony przez ramię, a następnie położył.wykopwykopwykop1
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Komentarze (47)
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Polka se znalazla "francuskiego" loveboya mokebe, zawsze tu byly kom: Graj w glupie gry wygrywaj glupie nagrody. Od kiedy jest zwrot o 180' i jednak obrona Julek co se lubia w egzotyczne romanse?
@malin90: No problem taki, że to ponoć jest jakiś "artysta" i ma francuski paszport. W innym znalezisku podlinkowali jakiś artykuł z nim w roli głównej, że wpadł do jakiegoś sklepu XD a także jego instagrama. Deportacja niewiele zmieni, bo do Polski w każdej chwili na nowo może wjechać przez brak kontroli wewnątrz Schengen. Poza tym trzymanego w łapie kawału stali policjanci akurat nie widzieli, zaś
Polska policja jak zwykle nie wie co ma zrobić z agresorem na ulicy. Niedawno u mnie był taki przypadek: facet kopał samochody, groził komuś nożem na ulicy, jak do niego podjechali, to tylko brzękało żelastwo o glebę które miał przy sobie. I co? I następnego dnia sobie chodził po osiedlu dalej, bo oni już podczas interwencji powiedzieli, że "nie wiedzą co mają z nim