Jaki osobisty charakter, jak facet groził kierowcy? xD



Polska policja jak zwykle nie wie co ma zrobić z agresorem na ulicy. Niedawno u mnie był taki przypadek: facet kopał samochody, groził komuś nożem na ulicy, jak do niego podjechali, to tylko brzękało żelastwo o glebę które miał przy sobie. I co? I następnego dnia sobie chodził po osiedlu dalej, bo oni już podczas interwencji powiedzieli, że "nie wiedzą co mają z nim Pokaż całość