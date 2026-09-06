Co się dzieje w OMZRiK?
Czym tak naprawdę zajmuje się OMZRiK i kto stoi za tą organizacją? W tym materiale przyglądam się bliżej działalności Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Sprawdzam, kto jest związany z OMZRiK, skąd organizacja bierze pieniądze i jak działa.impostorek
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Komentarze (11)
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ten sam schemat jest z OMZIRK i walką z rasizmem itp
A przerażające jest to że kiedyś (nie wiem czy nadal są razem) miał bardzo zdrową blondynkę... musiała to być ultra lewaczka.
PO nie rządziło wtedy wiec mogli gawła ściągnąć
film wyszedł akurat gdy docisneli jaszczura?