Czym tak naprawdę zajmuje się OMZRiK i kto stoi za tą organizacją? W tym materiale przyglądam się bliżej działalności Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Sprawdzam, kto jest związany z OMZRiK, skąd organizacja bierze pieniądze i jak działa.