Pies zaatakuje? Prokurator go odbierze, a do nowej adopcji już nie trafi!
Czy to koniec pobłażliwości dla właścicieli agresywnych psów? Do Sejmu trafił projekt, według którego psu atakującemu ludzi lub inne zwierzęta nie pomoże już zmiana właściciela. O jego odbiorze zdecyduje prokurator, a pies objęty zostanie bezwzględnym zakazem dalszej adopcji.Tired_
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Komentarze (38)
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W koszty wliczone powinno być leczenie pogryzionej osoby /pełne leczenie/ oraz odszkodowanie.
Skoro ktoś decyduje się mieć psa, to niech ponosi pełną odpowiedzialność za niego.
Do sejmu trafia masa projektów i póki co pod jakiekolwiek obrady trafiają głównie te totalnie absurdalne - np to co ostatnio przeszło z tymi tzw "parytetami".
@NieWiemWiecSieWypowiem: ?
@sotarKratos: psów w schroniskach nie powinno być
Słuchałem wrczoraj audycji w TOK Fm, gdzie była mowa o planowanej ustawie, by odbierac ludziom agresywne psy, ale nie takie szczekające na wszystkich .... tylko takie które zabiły człowieka lub pogryzły wiele psów i ludzi, czyli totalnie nierokujących na naprawę.
No i była tam zaproszona jedna psiara.
Taaaak, dobrze myślicie. Jedyne co podnosiła ta psiara, to to, że to niesprawiedliwe, by te psy kończyły w schroniskach ... bo
zutylizować.