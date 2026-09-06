Ja tylko powtórzę mój wpis z mikro:

Słuchałem wrczoraj audycji w TOK Fm, gdzie była mowa o planowanej ustawie, by odbierac ludziom agresywne psy, ale nie takie szczekające na wszystkich .... tylko takie które zabiły człowieka lub pogryzły wiele psów i ludzi, czyli totalnie nierokujących na naprawę.

No i była tam zaproszona jedna psiara.

Taaaak, dobrze myślicie. Jedyne co podnosiła ta psiara, to to, że to niesprawiedliwe, by te psy kończyły w schroniskach ... bo Pokaż całość