Lekarz brał pieniądze dwa razy: raz prywatnie, a drugi raz na koszt NFZ
Pacjentka umawia się na jeden zabieg, a wybudza się po dwóch. Ten, na który się zdecydowała, miał charakter estetyczny istarnak
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Pacjentka umawia się na jeden zabieg, a wybudza się po dwóch. Ten, na który się zdecydowała, miał charakter estetyczny istarnak
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Komentarze (2)
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Jak to ma wszystkimi działać skoro NFZ który powinien ich kontrolować ma to gdzieś.
To nawet te limity zarobków które pewno w życie nie wejdą nic nie dadzą skoro nadal nikt tego nie będzie egzekwował