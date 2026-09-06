Prawie 200 zł miesięcznie za śmieci. Rośnie maksymalna stawka
Maksymalna stawka przy metodzie od gospodarstwa domowego wynosi obecnie 196,01 zł miesięcznie. Z kolei przy rozliczeniu od mieszkańca ustawowy limit to około 70 zł miesięcznie za osobę. Wywóz śmiecie podrożał, ponieważ wzrósł przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w Polsce.Skarbiec_Biz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
Komentarze (27)
najlepsze
Ludzie się nigdy nie obudzą... smutne to...
@tweeze: obywatele niestety nie mogą się zrzucić na lobbing i łapówy dla polityków widocznie jak inne branże.
Jest git.