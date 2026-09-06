Single mają trudniej? Pracują, oszczędzają, a mieszkanie nadal poza zasięgiem
Rezygnują z wakacji, ograniczają zakupy, wynajmują pokoje zamiast całych mieszkań i przez lata odkładają na wkład własny. Dla singla zakup mieszkania nadal jest jednak znacznie trudniejszy niż dla gospodarstwa z dwoma dochodami. Nawet poprawiająca się dostępność kredytów nie usuwa problemu.Skarbiec_Biz
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Komentarze (74)
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Stąd parcie na mieszkania dla singli.
Kawalerka to zawsze był luksus i nie spodziewaj się, że kiedykolwiek będzie inaczej.
A dzisiaj mają czy nie mają to i tak mieszkanie, nawet single byle tylko odciąć się od innych ludzi.
Największy fuks w życiu.