Fundacja Lux Veritatis, której prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk, zakończyła 2025 rok z ponad 5 mln zł straty. Przychody ze sprzedaży spadły do 48,68 mln zł, a same darowizny przyniosły fundacji ponad 39 mln zł. Wykazana strata spowodowała, że fundacja nie musiała zapłacić podatku dochodowego.