Fundacja o. Rydzyka ponad 5 mln zł pod kreską. 39 mln z darowizn nie wystarczyło
Fundacja Lux Veritatis, której prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk, zakończyła 2025 rok z ponad 5 mln zł straty. Przychody ze sprzedaży spadły do 48,68 mln zł, a same darowizny przyniosły fundacji ponad 39 mln zł. Wykazana strata spowodowała, że fundacja nie musiała zapłacić podatku dochodowego.Skarbiec_Biz
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Komentarze (44)
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pierwszy raz się z tobą zgadzam, choć określasz go zbyt łagodnie
ja użyłbym bardziej niecenzuralnych określeń
xD
Apropos Sakiewicza - wczoraj podobno była wielka bitwa o TV Republika, dowiedziałem się od moherowej rodziny, że "komuniści koncesję chcą zabrać i zamknąć niezależne media, by przestać prawdę pokazywać". Chodziło oczywiście o to, żeby mohery dosypały do kasy, bo ponoć na koncesję nie mieli :D
Paskowy też był w formie: "Tusk przegrał decydujące starcie - widzowie uzbierali (sic!) na koncesję dla
@qajajaj: Widocznie TV TRWAM kiepsko umie w QR kody. Republika bije ich ponad wszystko więc pieniążki idą nie do Tadzia tylko do Tomasza ¯\(ツ)/¯
@gl0wa: Oczami wyobraźni widzę te wszystkie zatroskane babcinki z życiowym dylematem komu dać swoją emke czy może jednemu i drugiemu po równo czy co zrobić? ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■