Pellet droższy o 600 zł za tonę. Podwyżki dotykają 450 tys. gospodarstw
Ceny certyfikowanego pelletu sięgają 1700-2600 zł za tonę. Według resortu środowiska podwyżki dotykają ponad 450 tys. gospodarstw, które zużywają ok. 2 mln ton paliwa rocznie. Resorty nie zapowiedziały zmian w przepisach.Palinek
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Komentarze (40)
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Gdyby wszyscy zaczęli palić drewnem w kominkach
Z dobrego domu jestem, chociaż tyle xd
@PanieAreczku: co to za idiotyczne mieszanie angielskiego (－‸ლ)
Rozumiem, że zależność ceny od popytu nagle przestała istnieć i za wszystkim stoją mroczne siły i spiski?
Ludzie uzywajacy innych form grzania wymagajacych poswiecania czasu nie doliczaja go do tych kosztow wcale.
Dobry dom to dom maksymalnie zautomatyzowany i bezobslugowy. Dom ma byc dla nas a nie my dla niego na tyle na ile to możliwe
Wystarczy kupić po sezonie grzewczym...
Ja mam pompę ciepła ziemną i mogę z Was cisnąć bekę xd
Nie dość, że musicie wyłożyć kilka k z góry to jeszcze robicie za etatowego domowego ciecia-palacza xD rozładować ten cały bajzel, składować, wynosić popiół xDD średniowiecze
A na koniec płacicie dużo więcej niż ja, gdzie nie muszę robić dosłownie nic xDD
@ArnoldZboczek: Przecież co roku jest to samo marudzenie, wcześniej był problem z węglem albo gazem.
https://www.rp.pl/polityka/art37045471-morawiecki-przedstawia-pomysl-na-obnizenie-cen-wegla-do-2-2-5-tys-zl-za-tone