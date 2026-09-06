Najlepiej miec gaz i w------e, nawet jak wychodzi duzo drozej to jedyne co trzeba zrobic to raz na rok zamowic typa do czyszczenia pieca.



Ludzie uzywajacy innych form grzania wymagajacych poswiecania czasu nie doliczaja go do tych kosztow wcale.



Dobry dom to dom maksymalnie zautomatyzowany i bezobslugowy. Dom ma byc dla nas a nie my dla niego na tyle na ile to możliwe