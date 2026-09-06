Już teraz od wielu lat taki system istnieje w ortopedii. I co? Jajco. Bo tego nie da się zrobić w taki sposób, jak sobie NFZ wymyślił. Pierwszy lepszy pacjent dzisiaj wydzwonione powie - panie, dzisiaj to nie, bo mam wesele wnuka. Pan zadzwoni za miesiąc.

Co wtedy? Wypada z kolejki? Idzie na koniec? Czy przesuwamy na za miesiąc? A jak przesuniemy, to co z tymi, którzy byli w kolejce na za miesiąc Pokaż całość