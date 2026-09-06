Koniec z kolejkami-widmo w szpitalach. NFZ rusza z centralnym monitoringiem
Od 1 października fundusz weźmie pod lupę listy oczekujących na 15 kluczowych zabiegów, co ukróci fikcyjne zapisy w kilku placówkach naraz. Pacjenci zaczną też dostawać automatyczne powiadomienia SMS z przypomnieniem o terminie operacji.kocurek66
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Komentarze (26)
najlepsze
bo nie stać nas na opłacenie lekarzy
xD
Co wtedy? Wypada z kolejki? Idzie na koniec? Czy przesuwamy na za miesiąc? A jak przesuniemy, to co z tymi, którzy byli w kolejce na za miesiąc
Zwolnić personel w rejestracji.
Tak, tak, to sloty na rodzinę i znajomych generują kolejki ( ͡° ͜ʖ ͡°)
wykop powinien ustawić limit na wykorzystanie literki g w konstrukcji nicku, jest to nadużycie i inne literki czuja się przez to niekomfortowo xD