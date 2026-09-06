Reforma po aferze w Szpitalu Południowym odroczona. "Sprawa przysycha"
Reforma ochrony zdrowia zapowiadana po aferze w Szpitalu Południowym nie wejdzie w życie w pierwotnie zakładanym terminie. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała 12-miesięczne vacatio legis dla przepisów ograniczających czas pracy i wynagrodzenia medyków. W sieci [...]Bobito
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Komentarze (40)
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Badz: lekarze beda zarabiac po 3 miliony rocznie, jeszcze przez kolejny rok.
A potem znowu opoznia
@Dorodny_Wieprz: W praktyce może nawet 2 lata. Wybory na jesieni, nowy parlament - nawet gdyby zajął się reformą od razu - to pewnie nie zdąży. A budżety i umowy muszą być przyjęte wcześniej.
Czyli realnie rysuje się scenariusz, że reforma może zostać przyjęta przez nową władzę w 2028 roku z obowiązywaniem realnym od 2029 roku. Pewnie podobnie z limitami
Znalazła się aferka do grilowania pisowcówców swoje można zamieść pod dywan