Takimi decyzjami KO strzela sobie w kolano, nie pierwszy raz z resztą. Próba odwrócenia uwagi od sytuacji w ochronie zdrowia nie wyjdzie, bo praktycznie każdy Polak miał do czynienia z patologią w służbie zdrowia i jest w-------y na wypychanie pieniędzmi kieszeni lekarzom. Ludzie chcą reform, a nie pudrowania trupa. Rozdmuchanie zondacrypto w żaden sposób nie przykryje tego ani innych problemów obecnej władzy, bo dotyczy zbyt małej liczby poszkodowanych osób (mówi się 60 Pokaż całość