8 lat braku dostępu do koryta trzeba nadrobić w 4 lata i jeszcze żeby na następne 8 lat starczyło. Mój poprzedni dyrektor (z PISu) zarabiał 200 tyś na rok i miał 2 zastępców, teraz jest z PSLu ma 3 zastępców i za 2025 rok zarobił już 360 tyś. Zastępcy zarabiają podobnie. Dane z oświadczeń majątkowych radnych - obaj są radnymi już po kilka lat.