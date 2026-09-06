Deficyt na poziomie 7 procent i żadnej ścieżki wyjścia
Projekt budżetu na 2027 r. zakłada pogłębiające się zadłużenie państwa bez ścieżki wyjścia. To 7,2 proc. PKB, czyli piąty rok z rzędu deficytu sięgającego 7 proc. w relacji do wielkości polskiej gospodarki. Rośnie poziom zadłużenia, rosną też koszty obsługi długu nominalnie w relacji do PKB.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (24)
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30 000 miesięcznie na stanowisku dyrektorskim w dużym mieście to nie są wielkie pieniądze.
Nie mówię, że te zatrudniania nie są problemem. Są i to wielkim. Nie istnieją jednak realne pomysły na zmianę tej sytuacji.
Tak, masz rację.
Ale NIE MOŻNA Pisowcom zapomnieć, że to oni rozpoczęli to dojenie. Pierwsze rzady PO jeszcze jeszcze się pilnowali i nie było tyle kasy do dojenia. Ale Pisowcom już hamulce puściły, a obecna zmiana KO już niczym od Pisowców się nie różni. Wszyscy (chyba poza wyznawcami POPISu) wiedzą,
Żaden rząd nie może wprowadzić zaciskania pasa przed wyborami, bo wyborcy to debile. Powyżej doskonały egzemplarz.
Deficyt budżetowy nie jest żadnym przestępstwem. Tak samo występuję w firmach prywatnych. Na wielu etapach rozwoju firm jest stanem pożądanym. Dla państw też w pewnym zakresie jest stanem pożądanym. Dzięki inflacji państwa są w stanie pożyczać na praktycznie zerowy procent. A biorąc pod uwagę rozwój gospodarczy robią się z tego wartości ujemne.
Pan Kalecki. Żyd i marksista. Doradca Pana Castro.
Rzeczywiscie autorytet xD
Dodrukują wam wypłaty?