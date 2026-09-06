Hieny, wiadro pomyj i "bilokacja". Burzliwa sesja o toruńskim SOR
Rezydenci o pracownikach zmuszanych do bilokacji i zastraszaniu, dyrekcja szpitala - o politycznej grze, a część lekarzy z Bielan - o wiadrze pomyj. Nadzwyczajna sesja sejmiku odbyła się w cieniu konfliktu wokół Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniufreedomseeker
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Komentarze (8)
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I jedno powiem, lekarze to tam są panowie i władcy. Jak do lekarza nie powiesz "szanowny panie doktorze" a samo "doktorze" czy per "pan" to PAN LEKARZ patrzy się na ciebie jak g---o przyklejone do buta i TARANUJE.
Ale to na oddziale. Nieważne jakim, powiem tylko: nie na parterze, nie na pierwszym piętrze ;).
tak właśnie wygląda praca, tym doktorkom się się przydała praca w