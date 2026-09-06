Potwierdzam. Poszłam tam na chwilę jako sanitariusz.

I jedno powiem, lekarze to tam są panowie i władcy. Jak do lekarza nie powiesz "szanowny panie doktorze" a samo "doktorze" czy per "pan" to PAN LEKARZ patrzy się na ciebie jak g---o przyklejone do buta i TARANUJE.

Ale to na oddziale. Nieważne jakim, powiem tylko: nie na parterze, nie na pierwszym piętrze ;).

tak właśnie wygląda praca, tym doktorkom się się przydała praca w Pokaż całość