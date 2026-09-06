UE mając wszystkie atuty w rękach, wyścig z Chinami w fotowoltaice przegrała
Local content w ujęciu ekonomicznym, bez zapewnienia krajowych dostaw kluczowych komponentów, to de facto tylko obsługa zagranicznych dostawców technologii. Chińczycy nie chodzą po polskich polach, nie budują farm fotowoltaicznych, ale stawiając je w Polsce, obsługujemy chiński przemysł.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (55)
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No, kupując telefony komórkowe też. Elektryczne hulajnogi też. Drony też.
I jakoś tak, Polakom zaczeły się Chińskie samochody podobać zamiast Europejskich i to takich produkowanych w Polsce.
Nie mówiąc o tym, że każde gunwo zamawiano z Chin przez Temu, Shain, AliExpress.
No ale problemem jest fotowoltanika.
No i najlepsze, nielegalna pomoc państwa oraz ukryte chińskie zadłużenie.
Ale nagle się nie da równocześnie być potężną gospodarką i zapewniać godne warunki życia i pracy.
No po prostu się nie da, bo wszystko albo nic.
Albo mamy gospodarkę opartą na pracy niewolniczej
@projektant_doktorant:
Może aż tak nie, ale 60% jest realne. Ale nawet nie tym tak mocno się rozpychają, tylko czasem realizacji.
Chińczycy nam stawiają magazyn automatyczny w 6 miesięcy od pierwszego zapytania ofertowego.
A europejscy dostawcy podobnych rozwiązań od razu stękają, że 18 miesięcy to minimum a i to będzie szaleńcze tempo. A i tak zaoferują chińskie rozwiązanie, które po prostu wdrożą i
Nie ze względu na ludzi, bo tych mamy w absolutnej czołówce, a ze względu na regulacje i otoczkę biznesowa, która jest niedorzeczna.
*Mówię o innowacyjnych projektach, a nie o piekarni czy firmie kurierskiej.
Kto inwestuje w Europie? Podatnicy, którzy składają się na dotacje. Prywatny kapitał woli zainwestować tam gdzie te parametry mają jakieś poziomy konkurencyjności dlatego np. niemiecka chemia powoli opuszcza kontynent: BASF, Henkel, Lanxess, Covestro itd.
To samo przemysł maszynowy, to samo przemysł samochodowy. 5-10 lat i fabryk samochodów w UE będzie jak
@fujiyama:
Chińczycy...
Pracuję w automatyce/robotyce magazynowej, nasi europejscy kontrahenci, którzy jeszcze 4-5 lat temu rozwijali własne systemy automatyki/robotyki (Vanderlande, SSI Schaeffer, Knapp, TGW) pozamykały te projekty i teraz po prostu oferują i integrują chińskie rozwiązania, np HAI Robotics.
Chcesz robotykę na magazyn, jakieś systemy typu shuttle, AMR? Europejskiego systemu już nie kupisz, za to europejscy producenci chętnie zaoferują Ci i zintegrują chińskie rozwiązanie.
Vs
Biurokracja + woke socjalizm.