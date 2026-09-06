No sorry, ale tak to jest, gdy chciwość zajmuje pierwsze miejsce. Pan Chińczyk wszystko zrobi za 1/30 europejskiej ceny. Przy okazji pan Chińczyk doskonale wiedział, że u siebie dyktuje warunki, że patenty czy jakaś tam ochrona "własności intelektualnej" to tylko puste frazesy i że po godzinach można klepać to samo na "domestic market" z pominięciem dwóch punktów kontroli jakości, z innym logo ale z tą samą funkcjonalnością. Chinole zainwestowali w swoich ludzi Pokaż całość