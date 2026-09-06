Za jaki masaż prezes płacił służbową kartą? MPK Legnica: to na razie tajemnica
W sprawie pojawia się wątek powoływania się przez radnego Marcina Borysa na wpływy w dwóch ministerstwachaj__waj
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W sprawie pojawia się wątek powoływania się przez radnego Marcina Borysa na wpływy w dwóch ministerstwachaj__waj
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Komentarze (17)
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Tajski - z happy end-em;)
to "te" masazystki akceptuja już platnosc kartą? ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
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