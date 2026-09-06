164 państwa za zmianą najpopularniejszej mapy świata. Tylko USA są przeciw
Afryka na obecnych mapach świata wygląda na mniejszą, niż jest naprawdę. Na wniosek krajów z tego kontynentu Zgromadzenie Ogólne przyjęło więc rezolucję zachęcającą do odejścia od mapy Merkatora sprzed 450 lat.Korda
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Komentarze (49)
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Jestem za - może Europejczycy przejrzą na oczy, że Afryka to nie Australia i zapraszanie jej ludności - nie oznacza, że "kajakami" przypłyną tylko lekarze i inżynierzy;)
@Franciszek_Morawiec: W obecnym odwzorowaniu Merkatora także jest ogromna, no i to najmniej istotny kontynent do odwzorowania na mapie względem pozostałych.
Haha, zmiana nazwy bajora i zatoki za to nie odwraca uwagi od rzeczywistych międzynarodowych problemów, zwłaszcza problemów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Nikt tak nie jest przewrażliwiony na punkcie wielkości na obrazku względem innych państw/kontynentów i naniesione
1. Brak jakiegokolwiek aktu w ONZ: Oficjalna baza aktów prawnych Zgromadzenia Ogólnego ONZ (UN Digital Library – digitallibrary.un.org) oraz Dziennik ONZ (UN Journal) nie zawierają żADNEGO śladu po rezolucji „Correct the Map”, wniosku Togo ani głosowaniu wynikiem 164–1.
2. ONZ nie ma takich kompetencji: Zgromadzenie Ogólne ONZ nie decyduje o standardach kartograficznych, cyfrowych czy
https://news.un.org/en/story/2026/09/1168284
Łap, dwa cytaty z artykułu który komentujesz. Przeczytałeś go chociaż?