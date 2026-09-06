To jest w 100% FAKE NEWS. Redakcja powieliła zmyśloną historię z internetu bez weryfikacji u źródła. Oto dowody:



1. Brak jakiegokolwiek aktu w ONZ: Oficjalna baza aktów prawnych Zgromadzenia Ogólnego ONZ (UN Digital Library – digitallibrary.un.org) oraz Dziennik ONZ (UN Journal) nie zawierają żADNEGO śladu po rezolucji „Correct the Map”, wniosku Togo ani głosowaniu wynikiem 164–1.



2. ONZ nie ma takich kompetencji: Zgromadzenie Ogólne ONZ nie decyduje o standardach kartograficznych, cyfrowych czy Pokaż całość