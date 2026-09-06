W UK w 5 lat aresztowano 60,000 osób w ramach internetowej 'mowy nienawiści'
A dokładnie 62,199 z czego 18,510 osobom w ogóle postawiono zarzuty a 12,292 zostało skazanych. Wynika z tego że 80% aresztowań okazało się zupełnie bezpodstawnymi! Pojawiły się głosy że Wielka Brytania realizuje model Orwella'owski.kemot-iksworkal
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Komentarze (56)
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@Polski-Polak-Siema-PL: to nie jest żaden błąd, tylko celowe działanie. Zrozumcie to w końcu.
https://www.cda.pl/video/126718111b
Spotykają się na zakrapianych szampanem i dobrymi psychotropami imprezach np. Warszaffce za szlabanami
Komentarz usunięty przez autora
Ale jak biały rodowity Anglik napisze słowo na N to na drugi dzień idzie w pasiaki.
https://wiadomosci.wp.pl/powodz-w-polsce-krytykowal-w-internecie-sluzby-zostal-zatrzymany-przez-policje-7073104970935200a