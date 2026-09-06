"Ełk bez neurochirurgii. Wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia"
"Oddział Neurochirurgiczny 118. Szpitala Wojskowego w Ełku został czasowo zawieszony. Powodem są problemy kadrowe wszyscy lekarze pracujący dotychczas na oddziale złożyli wypowiedzenia. Działalność oddziału ma być zawieszona do końca 2026 roku."paramedix
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Komentarze (83)
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@DuchZoliborza: tak. Wskaż mi ekipę rządzącą w której nie było ani jednego lekarza na najwyższych stanowiskach.
@ipkis123: to niech mają dodatki w miejscach o wyższych kosztach życia. Tak samo centralnie ustalane.
Są od tego na pewno gotowe rozwiązania. Wszystkie inne służby (poza służbą zdrowia) mają jakieś tam tabelki płac i dodatków i wcale nie brakuje policjantów czy strażaków ani w Warszawie ani Sanoku.
te 2 narracje sie nie kleja
gdyby teraz byl "nadmiar lekarzy" to szpitale nie mialy by problemu bo "ktos" zawsze sie znajdzie nawet za nizsza stawke, nizsze stawki zmniejsza parcie na dane kierunki
Widzieliscie te kretynke szczekającą w sejmie? W tv wypowiada się o moralnosci a prywatnie zrobila sobie dziecko z kochankiem.
To są tego typu ludzie
Możesz uzasadnić?