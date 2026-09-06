Konowały to oszuści i doprowadzili nas do tego stanu dla własnej korzyści. Wszystkie inne zawody mają konkurować ze sobą w brutalnej grze rynkowej, zwycieżyć ma lepszy lub tańszy... Już nawet cwaniaczki prawnicze mają zlikwidowane eldorado i państwo decyduje o dostępie do zawodu a nie koterie. Tylko z konowałami to trzeba postępować w wyjątkowy sposób.