Będzie miał zastosowanie propan i tyle. Będzie tylko taniej. To nie żadne druciarstwo, tylko czynnik R290 stosowany na całym świecie.



Bawi mnie gardłowanie "fachowców", że propan jest palny i wybuchowy, biorąc pod uwagę że jest go kilkaset gram, w samochodzie w którym jest też kilkadziesiąt litrów paliwa. A nowy "unijny" czynnik jest nie tylko skrajnie palny, ale i toksyczny.