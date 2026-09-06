Od 2027 tysiące kierowców w Polsce będzie mieć problem z klimatyzacją.
Od 2027 czynnik R134a do klimatyzacji w starszych autach będzie niemal niedostępny, serwisowanie stanie się dużo droższe. Przez unijne przepisy o gazach cieplarnianych stopniowo wycofywany jest z rynku czynnik chłodniczy, od którego zależy działanie klimatyzacji w większości aut sprzed 2017.konradpra
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Komentarze (101)
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Bawi mnie gardłowanie "fachowców", że propan jest palny i wybuchowy, biorąc pod uwagę że jest go kilkaset gram, w samochodzie w którym jest też kilkadziesiąt litrów paliwa. A nowy "unijny" czynnik jest nie tylko skrajnie palny, ale i toksyczny.
@DerMitteleuropaer:
Zalety:
1. Ekologiczny.
I podczas zwykłego serwisowania:
https://tko.pl/296153,2025,07,26,grozny-wypadek-mechanika-zwykla-naprawa-zakonczona-sie-tragedia
Ewidentnie za tym stoi jakaś korporacja, która chce sobie zrobić biznes, i pociąga ekologów za sznurki.
To o czym tam mowa to może mieć miejsce podczas każdej naprawy, a także serwisowania domowych jednostek klimatyzacji. Jest to idiotyczny błąd kogoś bez pojęcia co robi.
Ilość czynnika jaki jest układach samochodowych to pali się dosłownie przez chwilę. Czynnik nie może się zapalić podczas jazdy ot tak.
Zapalenie się czynnika podczas serwisu to także błąd mechanika,
Brzmi jakby Walaszek to nazwał
Klocki hamulcowe:
https://www.autocentrum.pl/publikacje/eksploatacja-auta/pyl-hamulcowy-pod-lupa-ue-nowe-rygory-normy-euro-7-dla-ukladow-hamulcowych/
Opony:
w uni zapomnieli ze klima to nie czarna magia ale zwykla fizyka i wystaepuje nie tylko w magicznych samochodach...