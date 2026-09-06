W Mławoe 27.8% to imigranci
Co czwarty mieszkaniec Mławy to cudzoziemiec. Polska zmienia się szybciej niż myślisz. Najnowsze dane GUS pokazują że wJestemTuByDrwicZLewakow
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Co czwarty mieszkaniec Mławy to cudzoziemiec. Polska zmienia się szybciej niż myślisz. Najnowsze dane GUS pokazują że wJestemTuByDrwicZLewakow
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Komentarze (58)
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@KurnikoweKuriozum: Tylko że w tym tempie za chwilę prześcigniemy zachód.
Szybka migracja a do tego jednej dużej grupy to najgorsze, co może być. Zamiast migrantów, którzy będą stawać się Polakami, sprowadzamy ludzi, którzy będą chcieli żeby to Polska zmieniała się pod nich, będą chcieli do Polski "sprowadzić" swój kraj.
Nie wiem, czy za 30 lat skończy to się
Gra na emocjach i clickbait, zakop.
Z tego co ostatnio szukałem w internecie, to statystyki pokazują że w Polsce zatrudnionych jest 1.1kk cudzoziemców, gdzie z 800k z nich to Ukraińcy. I nie tylko chodzi o UoP, ale też zlecenia i
Komentarz usunięty przez autora
Na 11,5k imigrantów 80% to Ukraińcy
Właśnie dzisiaj nie przyjeżdżają na sprzedanych wizach, a jedynie próbują przyjechać na studenta. Ukraińcy nie mają problemu z wjazdem do Polski i można sobie w dupę wsadzić to całe referendum bo i tak Ukraińcy wjadą.
https://asmo-solutions.pl/rynek-pracy-polakow-w-ue-najnowsze-dane-eurostatu/
@RPK74: W Krakowie multi-kulti jest na całego, ponad 20% mieszkańców wychodzi "na dwór" a nie "na pole"
Bo chyba nie pociągiem :-)