Uwielbiam wpisy bez linku do GUS, gdzie zweryfikowałbym sobie SAM dane, obecna liczba Wszystkich imigrantow lacznie z najbardziej reprezentacyjna grupa Ukraincow to calosc +6% do populacji PL, wiadomo ze imigranci kisza sie w duzych miastach. Tylko skala wynika ciagle z tego samego wojny na ukrainie. Post ma wywolac wrazenie ze jestesmy Ceuta albo Uk co jest nieprawda