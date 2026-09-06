P-----l...ony kraj karton

Jak zabijesz takiego psa w samoobronie masz do 3 lat pozbawienia wolności z URZĘDU, ale jak ciebie pies pogryzie nawet tak że będzie blizna do konca życia to właściciel 500zł kary a jak ty coś chcesz więcej lub poprostu twierdzisz że to zamała kara bo twoje cierpienia i konsekewncje są warte więcej niż 500zł to sądź się sam cywilnie 5 lat przy dobrych wiatrach...



Odszkodowanie, zadośćuczynienie i OC w Pokaż całość