Niezaszczepiony pies pogryzł przechodnia. Właściciel zapłacił za to wyjątkowo sł
Szczepienie psów w Polsce jest dla ich właścicieli corocznym obowiązkiem. Jego zaniedbanie może skończyć się grzywną, astarnak
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Szczepienie psów w Polsce jest dla ich właścicieli corocznym obowiązkiem. Jego zaniedbanie może skończyć się grzywną, astarnak
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Komentarze (51)
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https://klubzwierzaki.pl/467699,antyszczepionkowiec-u-weterynarza-reportaz
@depay: Do Choroszczy z nimi. Na stale.
Pies to nie tylko przyjaciel ale obowiązki wobec zwierzęcia i innych obywateli!
W necie, zwłaszcza na FB, widzę pełno antyszczepów psich. Julki argumentujące, że szczepienia powinny być co kilka lat, jak na zachodzie. Tyle, że te tępe dzidy zapominają, że my jako, że sąsiadujemy z krajami, które gorzej sobie radzą ze wścieklizna (np. Ukraina, zwłaszcza w czasie wojny problemy będą większe i
@sylwek2k: jak zauważyłeś własną dupę albo dupę własnego niemowlaka - czyli generalnie ryzyko żadne bo te bakterie i wirusy i tak mam w swoim ciele/domu
@megawatt:
jak dotykasz kupy swojego psa - to tez masz je juz w swoim ciele/domu :]
Jak zabijesz takiego psa w samoobronie masz do 3 lat pozbawienia wolności z URZĘDU, ale jak ciebie pies pogryzie nawet tak że będzie blizna do konca życia to właściciel 500zł kary a jak ty coś chcesz więcej lub poprostu twierdzisz że to zamała kara bo twoje cierpienia i konsekewncje są warte więcej niż 500zł to sądź się sam cywilnie 5 lat przy dobrych wiatrach...
Odszkodowanie, zadośćuczynienie i OC w