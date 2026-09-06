Badanie na 1 milionie osób potwierdza: Nasz charakter ma głębokie korzenie w DNA
Najnowsze przełomowe badanie opublikowane w czasopiśmie Nature przeprowadzone na próbie aż 1,14 mln osób z 13 krajów powiązało cechy naszej osobowości z ponad 1200 konkretnymi wariantami genetycznymi. DNA ma uniwersalny wpływ na tzw. Wielką Piątkę, ograniczając rolę wychowania.Tired_
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Komentarze (39)
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@mlotek_to_uniwersalna_odpowiedz: To nie dna bezpośrednio. To (ilość testosteronu) * ( 1 / IQ) - z których jedno w 100% wynika z DNA a drugie w dużym stopniu.
Czyli hormon odpowiadający za agresję i niska inteligencja która nie pozwala się kontrolować.
Zobacz że ponad 95% agresywnych przestępstw popełniają mężczyźni. I w krajach wschodniej azji gdzie poziom IQ jest wysoki
Na zdolności umysłowe również?
A beciaki i przegrywy które w genach mają s----------e odejdą w niepamięć. Coś spaniałego ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Jestem
starzy dopiero na 3. miejscu
a dzieci wynoszą coś z domu raczej w genach niż w wychowaniu