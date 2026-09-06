Youtube i całe Google to firma żyjąca z reklam. Reklamy nigdy nie znikną. Jak wszyscy wykupią Premium, to wrócą reklamy, i powstanie Premium Plus. Bo firma przecież nie powie nagle wszystkim partnerom "sorry, idzcie se do konkurencji".



Dlatego jakiekolwiek płacenie za "brak reklam" nie ma sensu.



A jeżeli jest inaczej i firmie zależy nie na reklamach, ale na na kontach Premium, to reklamy nie są w takim razie źródłem dochodu, ale narzędziem Pokaż całość