Płacą za brak reklam, a i tak oglądają sponsorów. YouTube z kolejny pozwem
YouTube Premium znów ma kłopoty. Po fali podwyżek cen płacący użytkownicy powiedzieli dość lokowaniu produktów w filmach. W Kanadzie złożono kolejny pozew zbiorowy zdaniem subskrybentów płatna usługa nie spełnia obietnicy oglądania materiałów bez przerw reklamowych.Tired_
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 89
- Odpowiedz
Komentarze (89)
najlepsze
nigdy nie kupię tego ścierwa w proszku, wlasnie przez to jak natarczywie wykupują reklamy u każdego możliwego twórcy
nie wiem czy jest na chromium ale pewnie tak :] swoją drogą to ciekawe ekonomicznie czy G. poświęci monopol YT dla wyzyskania subskrypcji czy będzie kombinował inaczej :/
W premium to wszystko powinno być wycinane i powinieneś dostawać czystą treść
Skoro YouTube w ofercie na premium pisze "brak reklam" to ma być kurła brak reklam. Żadnych. Zero.
ja proponuję 1 mln. USD za minutę i jesteśmy kwita ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
ale jak yt udostepnia taka usluge odplatnie to bez sensu zebym w polowie co 2 filmu mial fragment sponsorowany, niech sobie yt wymaga oznaczania takich rzeczy i sam pomija. A argument "to nie ogladaj takiego kanalu" jest ok jak ktos uzywa tych darmowych oddolnych obejsc, jak place zeby nie bylo reklam to nie chce sam filtrowac filmow bo to
Dlatego jakiekolwiek płacenie za "brak reklam" nie ma sensu.
A jeżeli jest inaczej i firmie zależy nie na reklamach, ale na na kontach Premium, to reklamy nie są w takim razie źródłem dochodu, ale narzędziem
Standard - stworzyli problem (reklamy), który bohatersko rozwiązują (abonament premium).
Bolszewickie metody, bandyci w garniturach. Ha tfu!