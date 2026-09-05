F4 rozbity w trakcie Air Show w Atenach
Grecki odrzutowiec został rozbity w trakcie Air Show nieopodal Aten w Grecji. Dwóch pilotów niestety nie przeżyło wypadku.czyznaszmnie
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Grecki odrzutowiec został rozbity w trakcie Air Show nieopodal Aten w Grecji. Dwóch pilotów niestety nie przeżyło wypadku.czyznaszmnie
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Komentarze (49)
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@jedzbudynie: mozna braść nawet 20
Leci w zakręcie z nosem później horyzontu, coraz bardziej tracąc wysokość. Ale samolot jeszcze reagował, jednak nie próbował zmniejszyć przechyłu. Może dlatego się nie katapultowali, bo myślał że wyciągnie
@zibizz1: To, że nie zarobi, nie oznacza że jego wyszkolenie nie kosztuje. Doświadczeni piloci są bardziej cenni niż samoloty.