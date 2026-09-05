Amerykanka z Illinois zabiła 2-latka. Fasynowała ją Lindsay Clancy
Corie Walsh (40 l.) z Frankfort w Illinois powiesiła własnego syna Barretta (2 lata) w piwnicy domu. Sąsiadka znalazła dziecko wiszące na belce z pętlą na szyi, stopy nie dotykały ziemi. Chłopiec był już zimny i bez tętna.dawajpapaj
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Komentarze (25)
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Chciała się pozbyć bachora, obczaiła, że nic za to nie grozi, wyłga się depresją poporodową i pójdzie po rozprawie do domu.
gdyby to był mężczyzna to byłby "morderca". ale kobieta to "kobieta-morderca". nie może być po prostu morderczynią. to nie przystoi płci pięknej wg. inceli
@przeciwko78: Dziwne, że kolejna matka morderczyni cię nie kłuje w oczy jak te tagi
@przeciwko78: Bo obecnie w USA jest rozstrzygana bardzo głośna sprawa, która jest podobna do tej