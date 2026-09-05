problem depresji i psychozy poporodowej istnieje. nie ma nic dziwnego w tym, że takie rzeczy się dzieją nadal, skoro kobiety wciąż nie otrzymują opieki ani psychologicznej, ani często od swoich mężczyzn, którzy zamiast wspierać matkę wolą mieć "swoją przestrzeń"



gdyby to był mężczyzna to byłby "morderca". ale kobieta to "kobieta-morderca". nie może być po prostu morderczynią. to nie przystoi płci pięknej wg. inceli