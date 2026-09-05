Kwas masłowy w pociągach w Łódzkiem. Sprawczyni zatrzymana, są straty
W czasie przejazdów pociągami na terenie powiatu kutnowskiego jedna z pasażerek rozpyliła na siedzenia elektrycznych zespołów trakcyjnych nieznaną substancję o intensywnym i drażniącym zapachu. To, że był to kwas masłowy.sylwke3100
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
Zostaną postawione zarzuty a sąd zawyrokuje o karze, wtedy będą użyte dostępne środki karne
@SgtTom:
Taka stara i wyschnięta to nie powinna się liczyć.
Ciężko porównać go do czegoś z natury... smród niesamowity.
W gastronomii. I tak jak pisał kolega wyżej: do odstraszania zwierzyny.
Sam kwas masłowy nie jest niebezpieczny dla ludzi, więc nie ma specjalnie powodu zakazywać.
Kiedyś widziałem nagranie jak chyba ktoś rozlał to na ulicy koło ekologów przyklejonych do asfaltu. 😁