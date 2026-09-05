W gastronomii. I tak jak pisał kolega wyżej: do odstraszania zwierzyny.Sam kwas masłowy nie jest niebezpieczny dla ludzi, więc nie ma specjalnie powodu zakazywać.Kiedyś widziałem nagranie jak chyba ktoś rozlał to na ulicy koło ekologów przyklejonych do asfaltu. 😁