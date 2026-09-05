Oddajesz butelkę, sklep dostaje wynagrodzenie. Kto zarabia na systemie kaucyjnym
Za przyjęte opakowania sklep otrzymuje tzw. handling fee, czyli opłatę za obsługę zbiórki. Według przedstawicieli Tomry opłaty te w skali miesiąca mogą oznaczać dodatkowy przychód liczony w tysiącach złotych. Jedno jest pewne - na systemie kaucyjnym traci konsument.Skarbiec_Biz
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Komentarze (32)
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@HabaHabaZutZut:
I jeszcze bedziemy placic miliardy euro do unijnego budzetu za niedostateczny recykling.
Ja jestem okradany z pracy i surowców wtórnych. to NIE nazywa się zarobek, to jest PASERSTWO!
@malkontent: Przecież to ty zarabiasz na tym xd
Ja jestem okradany z pracy i surowców wtórnych. to nie nazywa się zarobek, to PASERSTWO!
przychód =/ dochód