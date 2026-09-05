oto przykład z marketu który obsługuję, 4 grosze od opakowania. Raport za lipiec. Parę złotych jest ale po pierwsze maszyna tym tempem zwróci się za 3 lata a niestety nie przeżyje tyle bo psuje się strasznie (aktualnie na gwarancji więc tylko kilka razy nie uznano reklamacji - klienci wrzucają opakowania z płynem który się wylewa w środku i zacina się taśma itp. Trzeba czyścić i za to serwis kasuje pieniążki - no Pokaż całość