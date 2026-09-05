Wystarczyły 24 tygodnie. Połowa pacjentów odzyskała większość włosów
Doustny lek upadacitinib, stosowany wcześniej m.in. w leczeniu zapalenia stawów, przyniósł obiecujące wyniki u pacjentów z ciężkim łysieniem plackowatym. Jak wynika z badań opublikowanych w "JAMA Dermatology", po 24 tygodniach ok. połowa uczestników odzyskała co najmniej 80 proc. owłosienia.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (37)
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W uproszczeniu to za lysienie androgenowe, które masz na myśli odpowiada DHT, które jest jedna z pochodnych testosteronu. Dlatego tez koksy biorące testosteron dużo szybciej
@jegertilbake: Specjalistę to aż miło poczytać!
@jegertilbake: finasteryd jest lekiem na prostatę, którego skutkiem ubocznym jest hamowanie DHT i tym samym łysienia. włosy magicznie nie odrosną, skoro już wypadły.