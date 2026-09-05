Polak sfotografował bociana na tle zaćmienia Słońca. Zachwycił NASA
Włodzimierz Bubak, nauczyciel programowania z Jaworzna, uchwycił bociana odpoczywającego w gnieździe na tle częściowo zaćmionego Słońca. Zdjęcie z Suwalszczyzny, wykonane obiektywem 840 mm, NASA uznała za Zdjęcie Dnia 3 września. To już czwarte takie wyróżnienie dla tego astrofotografa.real_scoria
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Komentarze (19)
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A moze ludzie tez sa dla jakiegos inteligentniejeszego gatunku takimi istotami i nawet nie jestesmy w stanie tego zrozumiec i udowodnic?
To zakop, k---a, twój głos przecież ma znaczenie xD