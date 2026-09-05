proszę? PROSZĘ? ludzie, wy musicie się w końcu WKU*WIĆ! a nie prosić się o ciszę... To jest Wasze miasto, wasz kraj. Przestańcie głosować na nikompetentnych kłamliwych błaznów na wszystkich poziomach. Ze względu na ich płeć, czy swoje zacietrzewienie. To jest wasza wina, że politycy nie zajmują się waszymi problemami