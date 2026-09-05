W centrum Warszawy odbyła się demonstracja "Ciszej, proszę!"
Ryk silników i koncerty nie dają im normalnie żyć. Mieszkańcy stolicy mają dość hałasu.WarszawskiRozpylacz
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Ryk silników i koncerty nie dają im normalnie żyć. Mieszkańcy stolicy mają dość hałasu.WarszawskiRozpylacz
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Komentarze (86)
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@javaman: mieszkałem przy jednym z głównych skrzyżowań we Wrocławiu.
Do spokojnego ruchu miejskiego dość szybko przywyknąłem i przestałem go słyszeć - coś jak mieszkanie przy potoku.
Ale te świry na motorach, czy klaksony w godzinach szczytu to była tragedia.
No fakt,nie można gościowi,co nie ruszył w 0.3s od zapalenia zielonego światła mrugnac długimi. Nie, łapa
@oink_oink: Miałem taką sytuacje, sąsiedzi z dołu piesia małego wzięli i poszli do pracy, ujadał wniebogłosy. Sąsiadom z dołu powiedziałem wprost, pracuje zdalnie i nie ma mojej zgody na na dalsze zakłócanie miru domowego i uniemożliwianie mi pracy. Dałem dwa tygodnie od siebie, ale teraz piłka po ich
To samo z rykiem aut bo jeżdżą nimi bananowe oskarki mających bogatych starych.