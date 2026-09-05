Powstaje trudna do uzasadnienia okoliczność, w której od ojca wymaga się skrupulatnego wykazania, że daje rękojmię prawidłowego sprawowania opieki, podczas gdy obcy mężczyzna, z którym dziecko spędza mnóstwo czasu u matki, nie musi nic udowadniać.

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Trochę to naciągane. Opiekę nad dzieckiem sprawuje matka i to ona powinna o to zadbać. To samo w drugą stronę, to ojciec pilnuje u siebie, nikt nie sprawdza konkubiny.W ogóle jak by to miało wyglądać? A