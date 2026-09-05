Ojciec musi udowodnić, że jest dobrym rodzicem. A nowego partnera matki nikt nie sprawdza
Opieka naprzemienna – dziecko mieszka na zmianę u mamy i taty, a oboje rodzice w podobnym stopniu uczestniczą w jego wychowaniu. Uzyskanie takiego rozwiązania może oznaczać dla ojca długą batalię sądową. Samo przekonanie, że „jestem dobrym tatą", nie wystarczy.starnak
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Komentarze (33)
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Trochę to naciągane. Opiekę nad dzieckiem sprawuje matka i to ona powinna o to zadbać. To samo w drugą stronę, to ojciec pilnuje u siebie, nikt nie sprawdza konkubiny.
W ogóle jak by to miało wyglądać? A
@PiotrFr: jedna z PO to juz tam kiedys zadbala o dziecko w takiej relacji, jezeli dobrze pamietam to sie wyhustalo a winnym oczywiscie byl pis xd