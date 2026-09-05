Współorganizatorka Kongresu Kobiet: "Należy zrównać wiek emerytalny"!
Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być stopniowo zrównywany mówiła w rozmowie z Rafałem Nowakiem współorganizatorka Kongresu Kobiet.amadeus86
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Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być stopniowo zrównywany mówiła w rozmowie z Rafałem Nowakiem współorganizatorka Kongresu Kobiet.amadeus86
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Komentarze (79)
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Obecny, wyższy dla mężczyzn, zawdzięczamy PiS-owi.
Po drugie trzeba jeszcze wywalić wszystkie przywileje emerytalne i skończyć z armią 40 letnich emerytów.
@R0bert-: Czy ja wiem. Kobiety - te normalne - od dawna o tym mówią. Potrzebujemy nie tylko zrównania wieku emerytalnego, ale też lepszej profilaktyki i opieki medycznej oraz przepisów, które będą wspierać zatrudnianie osób starszych. Społeczeństwo się starzeje, a my jak dotąd nie robimy z tym nic.
@patinete: Tak, te 4 normalne mają absolutnie rację. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
@donatien-de-sade: podobnie z wojskiem, policją, służbą więzienna etc.
Jest co zreformować. Debilne podnoszenie wieku nielicznym nie jest żadnym rozwiązaniem.
2012 rok (Rząd PO-PSL): Uchwalono reformę podwyższającą i zrównującą docelowy wiek emerytalny do 67 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
2016 rok (Rząd PiS): Cofnięto reformę PO-PSL i od 1 października 2017 roku obniżono wiek emerytalny do poziomu: 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.
Kolejny naiwny, który myśli, że składki emerytalne lądują na subkoncie i grzecznie leżą do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego?
oczywiście trzeba dodać, że miliony Polaków rozkradło system i przechodzili sobie na emerytury w wieku 35-45 lat, ten proceder nadal trwa, tylko jego skala jest mniejsza niż kiedyś, im trzeba zmniejszyć emerytury do głodowych, za to, że zadłużyli młodych
O ile jestem za zrównaniem wieku i uważam, że to powinien nno być zrobione dawno - trzeba podnosić go stopniowo lub jak wolisz z okresem przejściowym dla tych co są blisko emerytury.
Zadna inna partia, w tym konfederacja nie proponowała takich rozwiązań ani zwolnienia mężczyzn z powołania do wojska lub zastosowania jednakowego wymogu także dla kobiet, zeby bylo sprawiedliwie. W tym wypadku jedyna partia, która się wyłamuje to partia Razem.
Prawicowe partie nigdy nie proponowaly sprawiedliwości w tym zakresie wiec głosują na nich tylko simpiarze, ktorzy
@yannikto: to powinno być pyknięte w formie referendum
1. Czy zgadzasz się na jednolity (zrównany) wiek emerytalny obywateli i obywatelek Polski.
2. Czy zgadzasz się na zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i