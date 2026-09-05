Jedyna partia, która chciala to wprowadzić to Platforma Obywatelska i było to główną przyczyną przegrania przez nich wyboró



Zadna inna partia, w tym konfederacja nie proponowała takich rozwiązań ani zwolnienia mężczyzn z powołania do wojska lub zastosowania jednakowego wymogu także dla kobiet, zeby bylo sprawiedliwie. W tym wypadku jedyna partia, która się wyłamuje to partia Razem.



Prawicowe partie nigdy nie proponowaly sprawiedliwości w tym zakresie wiec głosują na nich tylko simpiarze, ktorzy Pokaż całość